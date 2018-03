Nye spor i 23 år gammelt mystisk dødsfall

Etter at VG tok opp igjen saken om den ukjente kvinnen som ble funnet død på et hotellrom på Oslo Plaza pinseaften i 1995, har politiet fått nye spor i saken.

Ved hjelp av en ny metode for aldersbestemmelse har forskere ved Karolinska institutet i Stockholm kommet fram til at kvinnen trolig var rundt 24 år da hun døde. Forskerne opererer med en feilmargin på drøyt ett år.

Ved obduksjonen i 1995 ble kvinnen antatt å være rundt 30 år, pluss/minus fem år. Den gangen konkludert politiet med at kvinnen hadde skutt seg selv i hodet, men det er mange uklare omstendigheter rundt dødsfallet.

Blant annet sjekket hun inn med falsk identitet, og nesten alle merkelapper var fjernet fra klærne hennes.

Tidligere teorier om kvinnen er at hun var knyttet til et agentdrap, narkotikatrafikk eller et siciliansk mafiaoppdrag.

Politiet i Oslo åpnet graven til kvinnen i oktober 2016. Deretter ble det satt i gang et omfattende, internasjonalt arbeid ved hjelp av forskere og fagfolk i Norge, Sverige, Østerrike og Australia.

Politiet har også fått en fullverdig DNA-profil av kvinnen. Den viser at hun var av europeisk opphav, men ikke skandinavisk. De nye undersøkelsene knytter nå kvinnen til Tyskland.

– Nå håper vi at vi skal finne ut hvem denne kvinnen var, og hva hun gjorde her i Oslo, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til VG.