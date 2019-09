Lastebilsjåfør dømt etter at syklist omkom

Lastebilsjåføren er dømt til 60 dagers fengsel for å ha kjørt på en 38 år gammel kvinne rett ved Operaen i fjor.



Den 38 år gamle kvinnen lå fastklemt under lastebilen og døde senere av skadene.

Mannen, som er i 40-årene, er også fradømt retten til å føre motorvogn i en periode på tre år fra ulykken skjedde 13. september 2018.

Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag. Det er ikke kjent om dommen blir anket.

Syklet ikke på rødt

Mannen er yrkessjåfør fra Polen og skulle frakte materialer fra og til en byggeplass for et norsk firma.



I retten forklarte mannen at han hadde kjørt sakte og forsiktig over krysset etter at det ble grønt lys, etter å ha sjekket alle speil.



Men, etter rettens vurdering hadde ikke tiltalte i tilstrekkelig grad forsikret seg om at det ikke var syklister i blindsonen.

Retten fant heller ikke bevis for at kvinnen skal ha syklet på rødt lys.

– En katastrofe for syklister

Bjørvika-området har lenge blitt kritisert for å være utrygg for syklister og andre myke trafikanter.

Leder for syklistenes landsforening, Morgan Andersson, mener området er en katastrofe for syklister og andre myke trafikanter.

– Det er kritiske forhold i området og krysset hvor ulykka skjedde. Det er et smalt sykkelfelt med tungtrafikk og biler som passerer deg bare 20–30 cm fra skuldra.

Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening mener området ikke er trygt nok for syklister og myke trafikanter. Foto: Håvard Ronæs Lagesen

Tunge kjøretøy står for én tredel av alle ulykker der syklister omkom i norske byområder fra 2000–2014.

– Vegmyndighetene har et stort ansvar for å etablere separate løsninger for myke trafikanter. Dette er ikke gjort godt nok, sier Andersson.

Det foregår nå utbygging av Dronning Eufemias gate, for å forbedre situasjonen for syklister.

Byggingen skal være ferdig i desember.