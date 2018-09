Frykter flere liv skal gå tapt langs ulykkesvei

– Det er et kaos uten like. Det burde være et skilt som sier at her er det ikke fremkommelig i det hele tatt, sier syklist Astri Hildrum om Dronning Eufemias gate i Oslo sentrum.

For litt over to uker siden mistet en 38 år gammel kvinne livet i en ulykke akkurat her. Hun ble fastklemt under en lastebil.

Til minne om kvinnen er det satt opp en hvit sykkel i Operagata. På benken ligger det blomster og kort.

– Man får på en måte et slag i ansiktet, som forteller deg hva som egentlig har skjedd her og hvor grusomt det er. Det ser pent ut, men så skjønner du også at dette en fryktelig hendelse.

MINNESTED: En sykkel som er malt helt hvit står parkert i Operagata mens trafikken suser forbi. På benken ligger det blomster og kort, hvor noen har skrevet om den 38 år gamle syklisten som døde i møte med en lastebil for to uker siden. Foto: Kari Lie / NRK

Krever forandring

Hun ble så opprørt at hun la ut bildet på Facebook og skrev blant annet:

«Måtte den hvite sykkelen klistre seg til minnet og sørge for at det nå endelig blir en forandring så ikke enda flere skal miste livet og få knust tilværelsen her i trafikk-kaoset i Bjørvika. Hvil i fred, kvinne 38».

Kvinnen var én av sju omkomne syklister så langt i år. Årlig er det opp mot 12 som mister livet.

I Dronning Eufemias gate i Oslo passerer over 1000 syklister i rushtiden. Til tross for prislappen, store gangfelt, sykkelvei og fire kjørefelt, er det bare tre andre steder i Oslo det har vært flere trafikkulykker, ifølge Aftenposten.

NRKs reporter tok med seg Go-pro på sykkelruten gjennom Barcode. Videoene viser hvor trangt det er for syklister på den 43 meter brede Dronning Eufemias gate. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter tok med seg Go-pro på sykkelruten gjennom Barcode. Videoene viser hvor trangt det er for syklister på den 43 meter brede Dronning Eufemias gate.

– Må ta mer ansvar

Det er ikke bare Astri Hildrum som reagerer på hvor dårlig trafikksikkerheten er for syklistene i den trange sentrumsgaten rett ved Barcode og Operaen i hovedstaden.

Leder for syklistenes landsforening, Morgan Andersson, skriver i en Ytring på NRK i dag at veimyndighetene ikke kan legge hele ansvaret på syklistene for å redusere ulykker i trafikken.

Les Ytringen her: Et rop fra blindsonen

Han mener vegvesenet glemmer syklistene når de skal bygge nye veier.

– Antall hardt skadde eller drepte i trafikken skal ikke øke. De som har det utøvende ansvaret for dette er Statens vegvesen, sier Andersson.

– Dette er noe som må prioriteres. Det er satt av 100 milliarder til vei de neste 12 årene. Jeg mener målene som vegvesenet har satt seg for å øke sikkerheten for myke trafikanter er for unyansert. De tilbyr for dårlig løsninger.

KREVER BEDRING: – Statens vegvesen må ta mer ansvar, sier Morgan Andersson i Syklistenes landsforening. Foto: Syklistenes Landsforening

Vegvesenet skjønner frustrasjonen

Sjefingeniør Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen sier de tar til seg kritikken og at de forstår frustrasjonen fra syklistene.

– Dronning Eufemias gate ble planlagt tidlig på 2000-tallet, og det er mange ønsker som skal innfris. Hadde vi planlagt denne gaten i dag, så hadde vi tenkt annerledes, sier hun.

– Men Bjørvika er fortsatt et byggeområde. Det vil bli bedre på sikt, og i 2019 vil Operagata bli tilrettelagt for sykkel.

Loftsgarden understreker at de har sørget for oppmerket sykkelfelt i Dronning Eufemias gate, samt at de har lagt sykkelvei bak bussholdeplassen.

De har også innført restriksjoner på biler i rushtiden.

