Før de skal spille første offisielle kamp mot jentelaget til Lille Tøyen søndag morgen klokka 10.00, har 15 spillere og 5 ledere kjørt tog i 26 timer til Beijing i Kina, og så med fly til Oslo via Doha i Qatar.

– Tenk deg det de får oppleve. De skal få se vår måte å leve på, sier Lasse Evensen.

Han har vært endel i Nord-Korea for å lage dokumentarfilm om norske Jørn Andersen, landsslagssjef for Nord-Koreas herrelandslag i fotball. Det var i den forbindelse han ble kjent med jentelaget på fotballakademiet.

– De ble overrasket over å bli invitert

Til fotballakademiet kommer barn fra 10 til 18 år fra fotballag rundt om i landet, gutter og jenter. De trener to ganger om dagen, og går på skole mellom øktene. De bor på internat, og de fleste reiser hjem i helgene.

– De spillerne som får komme hit er fryktelig gode. Jentene får like mye oppmerksomhet som gutta. Men blir de skadet så får de ikke gå der mer. De har ikke de samme medisinske mulighetene i Nord-Korea.

Lasse Evensen kontaktet Norway Cup og ba dem om å invitere laget til Norge.

– Det er første gang det skjer at et barnelag blir sendt ut av Korea, bortsett fra til vennskapslandene Russland og Kina. De ble overrasket over å bli invitert. De trodde ikke på at det skulle skje.

Vennskapslag med Bjerke IL

Leder for utenlandsavdelingen i Norway Cup, Toril Kristoffersen, sier at laget skal ha to spillere med i kampen «Norge mot Verden», der det norske laget stiller med spillere fra forskjellige hjemlige lag og verdenslaget har spiller fra mange forskjellige land.

– Vi håper og tror at det Nord-Koreanske laget skal få gjøre akkurat det alle de andre skal gjøre her på Norway Cup. At det ikke er noen forskjell.

Om muligheten for at noen fra laget skal hoppe av sier Toril Kristoffersen at Norway Cup har dialog med UDI om slike spørsmål, og at de ikke tror faren er stor.

Bjerke IL fra Maura i Nannestad er blitt vennskapslaget til jentene. De skal møte dem når de kommer til Gardermoen på fredag. Ole Haug er fotballpappa og sier at de har planlagt å ha en liten vennskapskamp på Ekebergsletta på lørdag.

– Og så være sammen med dem på åpningskonserten etterpå, og har det litt sosialt med det. Vi håper det blir tid til å dra til en utendørs klatrepark i Sørum, og gjøre noe annet enn fotball også.

– Har du lært deg å si «hei» på koreansk?

– Jentene har gjort det. De gikk på nettet og lærte seg «hei» og «hade».