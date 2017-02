Frifunnet for maskinpistol-trusler

En mann i 20-årene er frifunnet for å ha truet to personer med maskinpistol, skriver Budstikka. Retten mener han handlet i nødverge. Mannen ble dømt for å ha oppbevart våpen og narkotika, for å ha motsatt seg pågripelse og for å ha skjelt ut politiet.