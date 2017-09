Fornebu kan få Nord-Europas største akvarium

Tirsdag ble planene for storprosjektet offentliggjort. Målet er å bygge et akvarium på mer enn 10.000 kvadratmeter som skal inneholde over sju millioner liter vann.

Selvaag-arving Olav H. Selvaag og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) under presentasjonen av planene om akvarium på Fornebu. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Vi har i mange år hatt ambisjoner om å bygge et akvarium i Oslo-området, sier Selvaag-arvingen Olav H. Selvaag til NTB.

Ideen fikk nytt liv etter at Selvaag i fjor kjøpte et byutviklingsområde på Fornebu med plass til et par tusen boliger. Deler av tomtearealet ligger ned mot sjøen og vil være en fin plassering for et akvarium, mente man.

– Her var en unik mulighet. Så lenge politikerne står oss bi, så skal vi nok få bygget dette her, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Ny storattraksjon

Håpet er at akvariet skal bli en turistattraksjon som kan ta imot flere hundre tusen besøkende i året.

Akvariet Den blå planet i København har opp mot en million besøkende i året, og Selvaag mener at ambisjonene for et norsk akvarium ikke bør ligge langt etter.

– Vi tror det vil bli noen attraksjoner du må få med deg når du besøker Oslo: Holmenkollen, Bygdøymuseene og en tur til akvariet, sier Schumann.

Det er for tidlig å anslå hva det vil koste, men Schumann viser til at akvariet i København i sin tid kostet 700 millioner danske kroner – som da tilsvarte om lag 800 millioner norske kroner.

Prosjektet er fortsatt på et tidlig stadium. Planen er byggestart i 2020 og en byggefase på to-tre år. I Selvaag har man stor tro på at politikerne i Bærum vil gi grønt lys.

Akvariet er planlagt å bli 10.000 kvadratmeter stort og kan få en prislapp på opptil én milliard kroner, ifølge utbyggerne. Foto: Haptic Architects/MIR / NTB scanpix

Stolt og glad ordfører

Signalene så langt er positive. Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog mener at akvariet passer godt inn i kommunens planer.

– Jeg er stolt og glad på vegne av Fornebu og hele Bærum for at vi kan få en nasjonal attraksjon som Nord-Europas største akvarium, sier Krog og viser til at plasseringen er ideell med nærhet til den kommende T-banen i tillegg til hurtigbåtkaia.

Kommunaldirektør for samfunn, Arthur Wøhni, ser foreløpig ingen grunn til at planene ikke skulle la seg realisere. Kommunen går i gang med å se på arealbruk, veier, parkering, forholdet til naboer og annet. Ettersom deler av anlegget er planlagt i sjøen under vann, vil det kreve ekstra oppmerksomhet i reguleringsplanen.

– Vi synes det er en veldig spennende idé, og plasseringen har muligheter og potensial, sier han til NTB.

Skissene inneholder også planer om å renovere området rundt sjøflyhavna. Foto: HAPTIC ARCHITECTS/MIR

Arkitektonisk smykke

Selvaag ønsker at bygningen i seg selv også skal bidra til å lokke besøkende til området. Det er utarbeidet en idéskisse som Selvaag omtaler som «et arkitektonisk smykke». Bygget skal gli inn i omgivelsene.

– Det skal være et vakkert og lavmælt signalbygg tilpasset norsk skjærgård og som speiler overgangen mellom land og hav, sier han.