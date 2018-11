Dømt til ti års fengsel for å ha drept kjæresten

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

39-åringen er i tillegg til fengselstraffen dømt til å betale 216.000 i erstatning og oppreisning til de etterlatte.



– Jeg ba om at retten satt straffen til ni år og mente det var en riktig dom etter omstendighetene. Aktor ba om elleve og et halvt år. Når retten da landet på ti år, er vi fornøyd, sier forsvarer for den dømte mannen, Per Ove Marthinsen, til NRK.



39-åringen skal ikke være interessert i å anke dommen fra Øvre Romerike tingrett.

– Min klient ønsker ikke å utsette hverken de pårørende eller seg selv for en ankebehandling, så det kommer ikke noe mer fra vår side. Så må vi se om statsadvokaten velger å anke, det er et annet spørsmål.

Les også: Kvinne i Eidsvoll ble drept med kniv

Ble funnet drept i en bil

Kvinnen ble funnet drept i en bil, og skal ha vært død i ti timer etter en krangel med den dømte mannen, da politiet kom til stedet. Politiet rykket ut på det de trodde var en trafikkulykke. Da de kom til stedet stod 39-åringen utenfor bilen, mens 23-åringen satt død i passasjersetet og var drept med kniv.



I januar i år tilstod mannen å ha drept kjæresten sin med forsett.

Statsadvokat Trude Antonsen ba opprinnelig om elleve og et halvt års fengsel for mannen.

– Jeg er godt fornøyd med at tingretten har fulgt oss i forhold til faktum og utgangspunktet for straff. Og så konstaterer jeg at de har lagt seg på noe lavere utmåling enn det som var vår påstand, sier hun til NRK.

– Det blir opp til riksadvokaten å ta stilling til om vi skal anke straffeutmålingen eller ikke, sier hun.