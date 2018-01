Tilstår drap på kjæresten

Etterforskningen av drapet på 24 år gamle Roya Hashemi i Feiring helt nord i Akershus i fjor sommer er nå ferdig. Hashemi bodde på et asylmottak på Lena i Oppland. Hennes kjæreste har innrømmet drapet.

Les: Mann siktet for drap etter funn av død kvinne i Eidsvoll

Tilsto før jul

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Viola Bjelland, bekrefter at mannen nå har erkjent straffskyld for forsettlig drap. Det skjedde i et politiavhør like før jul.

– Saken er ferdig etterforsket og vil bli oversendt Riksadvokaten for påtalevurdering innen kort tid, sier hun til Romerikes Blad.

Det var 8. august i fjor at politiet rykket ut til Feiring, like ved fylkesgrensa mellom Akershus og Oppland. I en bil som sto i grøfta langs fylkesvei 33 ble Roya Hashemi funnet knivdrept.

Den 38 år gamle kjæresten hennes ble pågrepet ved den samme bilen. Han skal da ha sittet i bilen i flere timer.

38-åringen har siden pågripelsen knyttet seg selv til hendelsen og erkjent de faktiske forhold i siktelsen, men har altså ikke før i det siste politiavhøret erkjent å ha drept kjæresten med forsett.