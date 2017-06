Dømt for nettovergrep mot 7 jenter

En 22 år gammel mann fra Romerike er dømt til 6 måneders betinget fengsel for nettovergrep mot sju jenter, skriver Romerikes Blad. I formildende retning har retten tatt hensyn til at han ble mobbet på skolen, har få venner og at han tilsto med én gang.