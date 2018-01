Bymiljøetaten: Mange gir blaffen i båndtvang – hunder skambiter rådyr

For to uker siden ble det innført ekstraordinær båndtvang i Oslo, fordi all snøen i marka gjør at rådyr og elg trekker ned mot veier, bebyggelse og skiløyper.

Men det er det mange hundeeiere som gir blaffen i, ifølge bymiljøetaten. I forrige uke ble fire rådyr drept av hund.

– Tre av dem var så hardt skadet av hundebitt at de måtte avlives. Den fjerde døde av seg selv fordi den hadde løpt seg i hjel, sier Tore Wendt Jonassen, som jobber i viltforvaltningen i Bymiljøetaten.

Det var Nordre Aker Budstikke som først skrev om saken.

BITT: Hullene er bitemerker fra en hund. Det er Bymiljøetaten som har flått rådyret. Foto: Bymiljøetaten

Ofte fuglehunder

De fire rådyrene ble funnet ved Sognsvann, Gaustad, Maridalen og marka i Oslo vest, alle i nærheten av boligstrøk og skiløyper. I flere av tilfellene var det fuglehunder som stod bak.

– De er jakthunder med jaktinstinkt. De trenger mye mosjon, og derfor tar eierne seg til rette og slipper dem løs på skituren.

Men når hundene oppdager at rådyr i nærheten kan det fort bli skjebnesvangert.

– Rådyrene har tynne bein og går gjennom snøen. Fuglehundene går oppå snøen, og klarer seg å ta seg frem på en enklere måte. Da tar det ikke mange meterne før hunden har tatt igjen rådyret.

Skjerper kontrollen

En av dem som varslet Bymiljøetaten om et skadet rådyr i forrige uke, hadde hørt rådyret skrike i smerte 300 meter unna. Han fikk sporet opp dyret og båret det hjem.

– Det døde før vi nådde frem. Bittskadene var så store, det var skikkelig tygd på bakfra, forklarer Wendt Jonassen.

Nå har Bymiljøetaten fått nok, og trapper opp antallet kontroller.

– Ha hunden i bånd! Nå slipper man ikke unna med en advarsel lenger, nå blir man anmeldt med en gang.

En anmeldelse kan føre til en bot på 5000 kroner.

Langs hele siden ble rådyret flerret opp av en hund som ikke gikk i bånd. Det er Bymiljøetaten som har flått rådyret. Foto: Bymiljøetaten

– Eiere med jakthunder har spesielt ansvar

Leder i Fuglehundklubbenes forbund, Hans Einar Enoksen, mener dette kunne vært unngått om folk hadde brukt sunn fornuft.

– Alle hundeeiere må forholde seg til de bestemmelser som regulerer hundehold og dyrevelferd generelt. Hundeeiere med jakthunder har jo et spesielt ansvar med hensynet til annet vilt.

– Wendt Jonassen sier at det virker som om det er fuglehundeierne som oftest blåser i båndtvangen. Stemmer det?



– Nei, det tror jeg ikke, men det kan god stemme i dette tilfelle. Jeg har ikke grunnlag for å hevde noe annet, men generelt sett tror jeg fuglehundeierne er flinke til å overholde båndtvangen, nettopp fordi de har en jakthund, sier Enoksen.