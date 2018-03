– Kvinnelig trener i Eliteserien er utopi

Når det fiktive fotball-laget Varg i Ulsteinvik rykker opp i Eliteserien og samtidig mister treneren sin, får «Helena Mikkelsen» sjansen til å bli norgeshistoriens første kvinnelige fotballtrener på toppnivå.

Men det er bare på tv.

– Vi er nok dessverre langt unna en kvinnetrener i en eliteserieklubb i Norge, sier Hege Jørgensen.

Jørgensen har lang fartstid som spiller og daglig leder for Kolbotn IL, hun har vært styremedlem i Norges Fotballforbund (NFF), og nå er hun leder i Serieforeningen for kvinnefotball.

– Det oppleves nok som en utopi at en kvinne skal være hovedtrener i øverste divisjon på herresiden i dag, fortsetter hun.

Sterk mannskultur i fotballen

En av grunnene kan være at kvinnefotball er en ung idrett, tror hun.

– Sånn sett har man kanskje ikke fulgt resten av samfunnsutviklingen. Men det er en ekstremt sterk mannskultur i mannefotballen.

– Kjenner du deg igjen i karakteren til Ane Dahl Torp?

– Tv-drama er jo karikert. Men det er ikke noe tvil om at vi damene som har vært i fotballen i lang tid kjenner oss veldig igjen i det hun opplever, både på og utenfor banen.

Men det handler om holdninger, og derfor mener hun endringene må starte på toppen.

– Det hadde vært fantastisk om Norge gikk foran. Jeg håper at Norges Fotballforbund tar noen grep.

Hege Jørgensen er leder for Serieforeningen for kvinnefotball. Hun skulle gjerne ha sett en kvinne lede et herrelag på toppnivå i Norge. Foto: Anders Fehn / NRK

Fotballforbundet er enig

Den tidligere fotballspilleren understreker at det er mye positivt på gang, og at mange kvinner er på vei inn i de ulike organisasjonene. Men jo nærmere gressmatta en kommer, jo vanskeligere er det å bli tatt på alvor, mener hun.

– Det skal mye mer til for å bevise at du er god nok for å kunne være en likeverdig partner i debattene rundt faget fotball og der beslutningene tas, sier Jørgensen.

Ifølge Norges Fotballforbund er det flere grunner til Norge ikke har noen kvinnelig trener i Eliteserien, og det er et kjempeproblem, mener de. Og de tror Hege Jørgensen har rett i sin spådom.

Dan Eggen tror også det vil ta mange år før Norge får en kvinnelig herrefotballtrener i Eliteserien. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

– En leder som har ansvar for å ansette en trener ser på formell kompetanse, erfaring, hvem som har gjort det bra, og hvem som har erfaring med herrefotball på høyeste nivå, sier Dan Eggen.

Han er tidligere fotballspiller, har trent kvinnelaget til Kolbotn IL og har nå ansvaret for trenerutdanningen i Norges Fotballforbund.

– Og det er ikke en kvinnelig trener i Norge pr. nå som har god, lang erfaring med herrer, sier han.

– Men er det egentlig så stor forskjell på å trene menn og kvinner, dersom man har vist at man er en god trener?

– Kvinnefotball og herrefotball er det samme. Det vil være noe fysiske trekk som er forskjellige. Herrefotballen har muligheten til å la trenere drive med dette profesjonelt, og derfor velger mange herretrenere det. Det er veldig få kvinnelige trenere som går den veien. Og da blir det også en mismatch mellom antall høyt skolerte trenere med erfaring.

Jobber for flere kvinner

Ifølge Eggen jobben NFF med saken. De rekrutterer kvinner inn i utdanningsprogrammer, de jobber med å få kvinnelige spillere til å bli trenere, de jobber på grasrotnivå for at flere mammaer skal trene barnefotballen, og de har egne stipendiatordninger for kvinnelige trenere.

Men før en kvinne kan ta steget inn i Eliteserien, må endringene starte på grasrotnivå og jobbe seg oppover, mener han.

– Jeg håper vi snur oss mer og mer mot en tilstand der vi har likere fordeling mellom kvinner, både trenere og i støtteapparatet rundt.

– Men dersom man skulle fått inn en dame som trener nå, hvem i Norge kunne vært aktuell?

– Jeg vil ikke si én, men det er jo flere som både har erfaring både som spiller og trener, og mange av dem har kurs-kompetanse. Men Monica Knudsen, som har vunnet serien med LSK kvinner tre-fire år på rad, vil være den nærmeste. Det som vil være et ankepunkt mot henne er at hun ikke har erfaring med herrefotball.