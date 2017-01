Vurderer å flytte russetreff

Arrangøren av landstreffet for russen på Fredriksten festning vurderer å flytte landstreffet til Strømstad eller Vestfold. Det kommer frem i sakspapirene før formannskapet i Halden kommune på torsdag. Øst politidistrikt har innført fullt bevillningsområde på hele festivalområdet på festningen, noe som sørget for at det blir forbudt for russen å nyte medbrakt alkohol. Det er på bakgrunn av dette vedtaket at arrangøren nå vurdere å flytte arrangementet ut av fylket. Dagligleder i landstreffet, Lasse Kjønigsen ønsker ikke å kommentere saken ovenfor NRK.