Viser de første, grusomme minuttene etter en sove-voldtekt

Hva gjør du når du våkner opp uten klær i en fremmed seng og ikke husker noe? En ny video fra Overgrepssmottaket i Østfold viser de første, grusomme minuttene gjennom mobiltelefonen til ei ung jente.

Det vekker oppsikt.

Videoen har i 15-tiden fredag over en 700.000 avspillinger på Facebook etter at den ble lagt ut torsdag kveld. Over 9.000 har delt den.

Daglig leder Ann Helen K. Lomsdalen ved overgrepssmottaket i Østfold sier hun nesten ikke har sovet i natt.

– Det er helt utrolig. Vi hadde jo egentlig verdens dårligste utgangspunkt, for Facebook-siden vår hadde bare rundt 100 følgere, sier hun.

Se videoen her (saken fortsetter under videoen):

Tre jenter på fire dager

I den drøyt seks minutter lange videoen blir vi tatt med inn i mobiltelefonen til «Emilie», som tror hun har blitt utsatt for seksuelt overgrep. Hun har vært på fest dagen før, og våkner i en fremmed seng – uten bukse.

Lomsdalen sier at de ville sette søkelyset på temaet sovevoldtekter. Sommeren er en slags høysesong for den type overgrep.

– Det er flere som er ute og fester og er på festivaler. 70-80 prosent av dem som kommer til oss er jenter som har blitt veldig fulle, sier hun.

I løpet av ett år er det i underkant av 100 personer innom overgrepsmottaket. Det er dobbelt så mange som da senteret åpnet for ti år siden. De siste fire dagene har tre jenter opppsøkt hjelp.

Kostet 200.000

Filmen har kostet 200.000 kroner å lage. Det er vel anvendte penger, mener Lomsdalen.

– Vi ser at mange ungdommer diskuterer temaet, og det viser at det engasjerer. Jeg har fått mange tilbakemeldinger, sier Lomsdalen.

Flere skoler, kommuner og overgrepsmottak har henvendt seg for å få lov til å bruke videoen.

Daglig leder Ann Helen Lomsdalen ved Overgrepsmottaket i Østfold får tilbakemeldinger fra mødre som har en datter som skal være russ neste år, folk som lurer på om det finnes overgrepssmottak andre steder enn i Østfold, og gutter som har blitt utsatt for overgrep som lurer på når det kommer en lignende film. Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Det er produksjonsselskapet Lucky View som står bak filmen. De ville ha en film som nådde ut til ungdom.

– Overgrep er et veldig vanskelig tema å lage ideer til. Det er lett å treffe veldig feil. Dette var også et format vi aldri har brukt før, sier Christoffer Pettersen, daglig leder og filmprodusent i Lucky View.

Han understreker at de ikke ville lage en film fra overgriperen sin side.

– Vi kom opp med ideen med å vise historien gjennom en telefon. Hele livet vårt foregår på mobilen. Det er der vi har alle vennene våre, alle historiene. Du kan lære utrolig mye om en person ved å gå gjennom telefonen, sier han.