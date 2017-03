Vil finansiere jernbane med bom

Bomstasjonen på Svinesundsbroen bør finansiere utbygging av jernbane. Forslaget kommer fra fylkesvaraordfører Siw Jacobsen. Hun mener lastebiltrafikken over grensen øker så mye at det er nødvendig å få bygd ut jernbanen raskt og vil ha et svensk-norsk spleiselag.