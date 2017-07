Trenger info om overfall

Politiet i Sarpsborg etterlyser vitner etter et overfall på Tindlund natt til søndag, skriver sa.no. En kvinne i 20-årene ble overfalt av to menn i nærheten av Østre Greåkervei/Sløyfeveien litt før klokken 03 om natta.To personer ble sett i området av et vitne, nå håper politiet at flere kan komme med informasjon.