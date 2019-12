Tre til sykehus etter kraftig kollisjon på E18

Store deler av frontpartiet på bilen ble revet av etter at den hadde kollidert med autovernet på motoveien gjennom Indre Østfold. Også dekk og deler av motoren ble revet av bilen i sammenstøtet.

Bilen skal ha blitt liggende på veien flere hundre meter unna ulykkesstedet. Det var tre menn i 20-årene som satt i bilen.

– Alle tre er kjørt til sykehuset på Kalnes med smerter i bryst og armer, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet er det svært glatt på stedet. Veien ble sperret etter ulykken, men er nå åpen igjen.

Hele frontpartiet på bilen ble revet av i kollisjonen. Foto: Freddie Larsen

Fryser til is raskt

Også på flere andre strekninger på Østlandet begynner det å bli svært glatt.

– Vi har fått beskjed fra Mesta om at de fremskynder saltingen av veiene med et par timer. De er på vei ut nå, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl hos Statens vegvesen.

Ifølge Dahl er det tåke som fryser til is på veiene fordi det er kaldt i bakken. Tåka fryser raskt og det glatte føret kan komme overraskende på mange bilister.

– Det er nesten ingenting som skal til før det legger seg. Når det er så kaldt i bakken, så legger det seg tvert. Det skjer fort, men folk som har vært ute en vinterdag bør skjønne at det er muligheter for at det kan bli glatt, sier Dahl.

Trafikkoperatøren ber bilister om å ta det med ro og kjøre litt tidligere enn planlagt.

– Det er absolutt greit å være forberedt på at det tar lenger tid å kjøre dit man skal. Så må man senke farten og ikke stresse, er rådet fra Dahl.