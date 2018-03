Nord-Korea trengte minst uavgjort mot Hongkong, men gikk i stedet til sluttspillet i De forente arabiske emirater med stil.

Jong-Il-gwan sendte hjemmelaget i Pyongyang i ledelsen etter 20 minutter, før Pak Kwang-ryong økte til 2–0 fire minutter senere.

Etter en målløs andre omgang kunne Nord-Korea feire avansement til mesterskapet i starten av 2019. Sluttspillet vil mest sannsynlig gå uten Fredrikstad-mannen.

– Jeg er veldig lettet. Nå kan jeg dra med god samvittighet. Det hadde vært tungt å reise dersom vi ikke hadde gått videre. Nå føler jeg at jeg har oppfylt kravene som ble satt, sier Andersen til VG.

55-åringen sier videre at han med 99 prosent sikkerhet er ferdig som Nord-Korea-trener.

– Har blitt tyngre og tyngre

Andersen har også tidligere signalisert at han ikke ønsker å forlenge kontrakten med nordkoreanerne når den løper ut.

I Lasse Olsrud Evensens dokumentar «Jørn Andersen – på glødende kull», som ble sendt på NRK1 tidligere i mars, forklarte landslagstreneren hvorfor:

Jørn Andersen er glad for at han takket ja til jobben, men forteller at det har gått tyngre og tyngre. Foto: Lasse Evensen

– Ettersom det blir tyngre og tyngre å jobbe her, er det små muligheter for at jeg vil fortsette her. På grunn av den politiske situasjonen. På grunn av sanksjonene. På grunn av at landet blir mer og mer forlatt, sier han.

Østfoldingen, som i sin aktive karriere ble målkonge både i norsk eliteserie og tysk Bundesliga, har vært trener for klubblag i Sveits, Tyskland, Hellas og Østerrike.

Han er gullklokkemann for Norges landslag, men siden 1993 har han vært tysk statsborger.

Se dokumentaren «Jørn Andersen – på glødende kull»:

Jørn Andersen er avtroppende landslagstrener for Nord-Koreas fotballandslag. Andersens karriere har vært preget av opp- og nedturer. Hvordan havnet han i Nord-Korea, og hvordan er tilværelsen hans der? Regi: Lasse Olsrud Evensen. Du trenger javascript for å se video. Jørn Andersen er avtroppende landslagstrener for Nord-Koreas fotballandslag. Andersens karriere har vært preget av opp- og nedturer. Hvordan havnet han i Nord-Korea, og hvordan er tilværelsen hans der? Regi: Lasse Olsrud Evensen.

Glad for at han takket ja

Det var i mai 2016 at Andersen fikk tilbud om å bli Nord-Koreas første utenlandske landslagssjef på over et kvart århundre. Først med en kontrakt på åtte måneder, som senere ble forlenget med ytterligere 15 måneder.

Han blir stående med ni seire, seks uavgjort og fem tap på 20 kamper som Nord-Koreas landslagssjef.

Nå kan eventyret være over.

– Jeg er veldig glad for at jeg takket ja. Det har vært vanskelig og interessant, og et fint steg for meg i min trenerkarriere. Og det har vært mange gratulasjoner og klapp på skuldra etter kampen, sier han til VG.

Andersen har flere tilbud som trener, men vil bruke tiden til å finne både sted og klubb eventuelt land før han bestemmer seg for hva han kommer til å gjøre. Påsken feires i Beijing i Kina før han reiser noen uker til Tyskland.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Jørn Andersen tirsdag.