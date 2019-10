Toåring til sykehus etter påkjørsel

Et to år gammelt barn er påkjørt i Traraveien i Fredrikstad. Barnet skal ha kommet under bilen i forbindelse med en parkering i en garasje. Da ambulansepersonellet kom til stedet, skal barnet ha blødd fra hodet. Barnet er tatt med til Sykehuset Østfold på Kalnes. Skadeomfanget er uvisst.