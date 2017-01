To rusede bilførere

To bilførere ble med få minutters mellomrom tatt for rus bak rattet, i 13:30-tiden. En mann i 20-årene ble stanset på fylkesvei 110 ved Skjærviken, mens en mann i 50-årene ble tatt på Rolvsøy. Det skal tas blodprøver av begge, politiet mistenker at de har vært ruset på noe annet enn alkohol.