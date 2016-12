Tiltalt for frihetsberøvelse, voldtekt og trusler

Rettssaken mot en ung kvinne og en mann startet i Moss tingrett tirsdag. De to er tiltalt for en rekke punkter i straffeloven. Mannen skal ha voldtatt en 16 år gammel jente, og senere en kvinne i 50-årene. Han skal ha truet begge med kniv og kommet med trusler. I den første saken er han også tiltalt for frihetsberøvelse og for å ha tatt seksualiserte bilder.

Kvinnen er tiltalt for medvirkning til frihetsberøvelse, trusler, fremstilling av seksualiserte barn og vold mot tjenestemenn.

ALVORLIG: Påtalemyndigheten mener den tiltalte mannen brukte kniv for å true voldtektsofrene sine, sier statsadvokat Stein Vale. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Dette er en meget alvorlig sak. Det er to ganske unge personer som er tiltalt for frihetsberøvelse, tvang og trusler mot en 16 år gammel jente, sier statsadvokat Stein Vale til NRK.

Skal ha blitt fotografert og voldtatt

Den første hendelsen skal ha skjedd i august 2015. Den da 16 år gamle jenta tok toget fra Oslo til Moss for å møte den tiltalte. De skal ha vært venner på Facebook i rundt et år, men hadde aldri møttes tidligere, hevder hun.

I sin forklaring i tingretten forklarte hun at han tok henne med til sin leilighet, hvor den andre tiltalte ventet. Hun var også 16 år da hendelsen skjedde. De to jentene møttes første gang på en barnevernsinstitusjon. Der skal de ha hatt en konfliktfylt relasjon til hverandre.

I leiligheten skal jenta ha opplevd å bli truet med kniv av begge de tiltalte. Jenta forteller at de truet med å drepe henne og familien hennes. Hun skal ha blitt tvunget til å kle av seg før de tiltalte skal ha fotografert og filmet henne i seksuelle positurer. Den tiltalte jenta skal så ha forlat leiligheten, før mannen skal ha tvunget seg til seksuell omgang med fornærmede.

Jenta forklarte i retten at hun var livredd og ikke turte å gjøre motstand. Hun ble fratatt mobiltelefonen og ble nektet å forlate leiligheten. Den tiltalte mannen skal ifølge hennes forklaring ha sagt at hun skulle ha samleie med flere menn og tok henne med seg ut. Utendørs i Moss sentrum klarte hun å løpe vekk fra den tiltalte og fikk hjelp av to syklister. De kontaktet politiet.

Eldre kvinne skal ha blitt voldtatt

I januar 2016 skal mannen ha voldtatt en kvinne i 50-årene. I statsadvokatens innledningsforedrag kom det frem at kvinnen frivillig skal ha gått opp i mannens leilighet. De skal ha snakket sammen, før mannen plutselig tok frem en kniv og truet henne. Han skal så ha tvunget til seg samleie med kvinnen.

Kvinnen var uten mobil, men oppsøkte Moss politistasjon umiddelbart etter hendelsen. Politistasjonen var stengt for natten, og kvinnen fikk hjelp på en bensinstasjon.

Begge kvinnene ble fraktet til voldtektsmottaket i Fredrikstad.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for den delen av tiltalen som gjelder de to voldtektene, sier hans forsvarer Mona Danielsen.

Spyttet på politifolk

Den unge kvinnen står tiltalt for flere tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann. Hun skal ha sparket, spyttet og skallet til minst en politimann og en politikvinne. Hun erkjente straffskyld for punktene hun står tiltalt for.

– Dette er meget alvorlige straffbare handlinger. Særlig voldtektstilfellene. Når vi snakker om straff for to voldtekter, frihetsberøvelse og trusler, ser vi på flere år i fengsel for hovedgjerningsmannen, sier statsadvokat Vale.

Rettssaken går frem til fredag.