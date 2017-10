Tatt med 646 kilo kylling

To menn fra Litauen ble tirsdag stanset på grensa med 646 kilo kyllingkjøtt. Kjøttet lå fordelt i to varebiler uten kjøleanlegg og de to forklarte at de var på vei til Stavanger, der en av mennene driver en forretning. Litauerne er anmeldt for forholdet.