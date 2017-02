Tar permisjon for å tegne

– Jeg hadde kanskje drømt i det store at jeg skulle fotografere en gang, en enda villere fantasi var å skrive bok. Men at jeg skulle sitte å tegne, det har aldri slått meg!

Ingebjørg Rangøy Sjålands tegnekarriere startet da hun tegnet en krusedull av familien sin på et seminar. Kollegaen hennes ble så begeistret over tegningen at hun ba henne dele den. Sjåland publiserte tegningen på Instagram, hvor hun fikk 10 likes, tre kommentarer og en bestilling. Det var nok til å få fart på tegnegnisten

– Mer skulle ikke til, ler Sjåland.

– Jeg visste ikke om mine Facebook-venner var interessert i tegningene mine, og derfor lagde jeg heller en side som jeg kalte «Lykketegning.» Det viste seg at dette skapte engasjement, for jeg fikk bare flere og flere følgere, og flere og flere bestillinger.

Nå har Lykketegning 40 000 følgere på Facebook og Instagram. Hun har følgere fra minst 28 land, og får bestillinger fra store deler av verden.

– Jeg har flest bestillinger fra folk som vil ha tegnet familien, som gave til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Av og til også familiemedlemmer som ikke er lenger, men som jeg kan tegne inn.

Tegningene er enkle, med store smil og mange hjerter. Men ingen av tegningene hennes er like, og når hun først har begynt å tegne, endrer hun sjeldent på de.

– Det første jeg tegner er det som blir, det er sjeldent at jeg pusser ut eller gjør om. Det er ikke perfekte tegninger i det hele tatt, men jeg tenker at det er litt av sjarmen. Livet er ikke perfekt og det er ikke de heller, og det er kanskje det som treffer folk litt.

– Lever av å tegne

Sjåland har i første omgang tatt ett års permisjon fra jobben som barnevernspedagog, men fortsatt spiller bakgrunnen hennes en stor rolle i tegningene.

– Jeg bryr meg veldig om de barna jeg møter. Den omsorgen tar jeg med meg videre inn i tegninger også. Jeg vil at folk skal vite at de er gode nok.

Sjåland får nå så mange bestillinger at hun kan leve av tegningene.

– Drømmen er at det blir levedyktig, at det kan fortsette selv den dagen jeg ikke her, og at tegningene lever videre. Jeg håper også at Lykketegning kan skape arbeidsplasser etter hvert, om jeg kan drømme litt stort.