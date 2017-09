Stengte etter funn av muselort

Muselort, biller og temperaturer over tretti grader er årsaken til at skolekjøkkenet på Kirkebygden skole i Våler nå er stengt. Moss Avis skriver at det var en lærer som før sommeren slo alarm om de uhygeniske forholdene. Skolekjøkkenet fra 50-tallet har dårlig ventilasjon og ofte høye temperaturer.