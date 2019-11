Statsadvokat: – Hadde neppe blitt noen sak uten hennes tilståelse

Da mannen i 50-årene ble funnet død i sitt hjem i Halden i mai 2015, så det ut som en overdose. Rettsmedisinerne fant spor av både beroligende medikamenter og heroin. I sofaen der han befant seg, lå det en sprøyte.

Politiet konkluderte med at det mest sannsynlig var et selvmord. Saken ble henlagt.

I mer enn to år bar kona i 40-årene på hemmeligheten om hva som egentlig hadde skjedd.

– Hadde neppe blitt oppdaget

Høsten 2017 kontaktet kona politiet og fortalte at det var hun som hadde drept ham. Det tok imidlertid et halvt år, samt ytterligere et forsøk på å tilstå, før politiet siktet henne.

Tirsdag startet rettssaken.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen legger ikke skjul på at kvinnens tilståelse er den viktigste grunnen til at hun nå er tiltalt.

– Det finnes knapt rettspraksis på at noen har tilstått et drap på denne måten. Det hadde neppe blitt oppdaget uten hennes tilståelse, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til NRK.

Likevel nektet kvinnen straffskyld. Hun mener hun drepte i nødverge etter å ha levd med det hun beskriver som en svært kontrollerende ektemann i flere år. Hun forklarte i retten at hun til slutt ikke så noen annen utvei enn å ta livet hans.

Denne kombinasjonen av tilståelse og å nekte straffskyld er sjeldent i norske rettssaler.

– Straffutmålingen blir krevende. Hun har ikke gitt den uforbeholdne tilståelsen som normalt kreves for å få strafferabatt, sier Pettersen.

Advokat Jannike Kotai forsvarer den drapstiltalte kvinnen i Halden. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

– I konstant alarmberedskap

I retten forklarte kvinnen at hun hadde knust en stor mengde beroligende piller og fordelt dette i mannens drikke. Da han sovnet på sofaen, gjorde hun klar en overdose heroin.

– Deretter satte jeg sprøyta i armen hans, forklarte hun.

Kvinnen ryddet litt i huset før hun la seg. Da hun våknet tidlig morgenen etter, gikk hun inn i stua og så at mannen fortsatt lå der. Deretter ringte hun ambulansen.

– De to siste årene gikk jeg med nesten konstant frykt og måtte tilpasse meg etter hans ønsker og behov hver eneste dag. Jeg var så dårlig i perioder at kroppen var i alarmberedskap. Nødvergen er fordi jeg har levd i en nødsituasjon i lang tid med en konstant frykt, forklarte hun.

Kvinnen beskrev en mann som ikke var voldelig, men som hadde et stort behov for å vite hvor hun var til enhver tid. I tiden før drapet kom tanken om å ta livet hans.

– Jeg tenkte det kunne være lettere å ta mitt eget liv, men syntes gutta fortjente å ha mora si. Det høres kanskje kynisk ut, men det var forsørgeransvaret som gjorde at jeg tok hans liv i stedet for mitt, forklarte hun.

Saken går over fire dager i Halden tingrett.