Stakk faren flere ganger i brystet med kniv

Det kommer frem i kjennelsen fra Fredrikstad tingrett.

Leder for vold- og sedelighetsavsnittet hos politiet i Østfold, Tore Løwengreen, forteller at kvinnen er varetektsfengslet i to uker.

– Hun ble begjært varetektsfengslet på grunn av faren for bevisforspillelse. Kvinnen samtykket selv til varetektsfengslingen, forteller han.

Kvinnens advokat, Vigdis Brandstorp, forteller at kvinnen har samtykket fordi hun forstår politiets behov for å få oversikt i saken.

– Dette er en vanskelig periode for kvinnen. For henne er dette helt surrealistisk, og hun forstår ikke selv at hun kan ha gjort det hun har gjort, sier Brandstorp

Far og datter

Løwengreen forteller at det skal ha vært en krangel mellom far og datter i lang tid.

– Hva uenigheten har gått ut på, er det uenighet om. Det har vært dårlig stemning mellom dem i lang tid, og konflikten toppet seg med denne knivstikkingen, forteller han.

Verken Løwengreen eller Brandstorp kan si noe mer om hva uenighetene skal ha gått ut på. Men Brandstorp forteller at dette er noe som har bygd seg opp over tid.

– Knivstikkingen var noe som kom spontant, som en reaksjon på den situasjonen som har oppstått. Konflikten har bygd seg opp over tid, og så ble det en situasjon som gjorde at det svartnet for henne, forteller hun.

Politiet har nå gjort flere avhør, og Løwengreen sier at de begynner å danne seg et bilde av hva som har foregått.

– Vi har etter hvert fått god oversikt over hva som har skjedd på åstedet, både før og under selve voldshandlingen. I tillegg mener vi å ha funnet stikkvåpenet, som skal ha vært en kniv.

Erkjenner ikke drapsforsøk

Kvinnen er siktet for drapsforsøk, men bestrider siktelsen.

– Hun erkjenner derimot straffskyld for knivstikkene, sier Løwengreen.

Det innebærer at kvinnen innrømmer å ha stukket faren, men at hun avviser at hensikten var å drepe.

Politiet har avhørt mannen, som så langt har vært under behandling på sykehuset på Kalnes.

– Mannen har det etter forholdene bra. Hvordan tilstanden hans er i dag, er jeg ikke sikker på, men det har vært snakk om flere operasjoner, forteller Løwengreen.

Den tiltalte kvinnen er ifølge Brandstorp glad for at det har gått bra med faren.

– Det var ikke hensikten hennes å påføre han store skader, forteller forsvareren.