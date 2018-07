Solvik-Olsen: – Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire

– Det tidligere tidsskjemaet for InterCity-utbyggingen var basert på generelle vurderinger. Nå vet vi mer, og må ta konsekvensen av dette, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han viser spesielt til at det for et par år siden ble oppdaget langt mer kvikkleire i utbyggingsområdene ved Sarpsborg og Moss enn ventet.

Les mer: Kvikkleire kan gi jernbaneomkamp

– Opposisjonen er direkte uansvarlig når de i realiteten mener vi skal se bort fra ny informasjon om dårlige grunnforhold. Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire, sier statsråden til NRK.

– Da er det bedre å bruke energien på å finne løsninger på konkrete trasévalg og tekniske problemstillinger, fremfor å late som om alt er lagt på is.

Oppgitte ordførere

Ap-ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, Jon-Ivar Nygård og Sindre Martinsen-Evje, sa tidligere i dag at de var svært skuffet over at en ny og lengre tidsplan for bygging av dobbeltspor nå langt på vei er spikret. Siste ord er det Samferdselsdepartementet og regjeringen som får, men ingen venter nå at de overprøver Jernbanedirektoratets konklusjon.

Les mer: VG: Utsetter togutbygging på Østlandet

Blir det slik, er det ikke klart et dobbeltspor til Hamar før i 2026, og det er ikke satt noen ny tidsfrist for dobbeltspor til Fredrikstad og Sarpsborg. Tidligere var 2024 satt som sluttdato for alle tre destinasjoner.

Foto: Skjermdump/Bane Nor

– Det er veldig skuffende at et enstemmig vedtak i Stortinget blir satt til side av Jernbanedirektoratet. Sluttstreken blir flyttet på hele tiden, sa Sindre Martinsen-Evje tidligere i dag.

– Det er ikke overraskende, men det er svært skuffende, sa Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård til NRK tidligere i dag. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Vi får se på hva slags konsekvenser dette får. Staten er ikke en veldig troverdig samarbeidspartner, sa Jon-Ivar Nygård.

Planlagt for milliarder

Ved utgangen av året vil det ifølge tall fra Samferdselsdepartementet være brukt nesten fem og en halv milliarder kroner på å planlegge nye togstrekninger, mesteparten på IC-utbyggingen.

Planlegging jernbane med Intercity, millioner kroner År Planlegging jernbane Planlegging InterCity 2014 230 2015 741 540 2016 1 144 835 2017 1 473 1 349 2018 2 138 1 904 Totalt 5 496 4 628

Det alene burde overbevise om at byggingen av dobbeltspor skal gjennomføres, mener statsråd Solvik-Olsen.

– Da blir det lite konstruktivt å late som om byene deres nå nærmest legges i en møllpose.