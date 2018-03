Slår bemannings-alarm: – Gjør det enklere å være smugler

Mørket har senket seg over tollstasjonen på Svinesund, Norges største grenseovergang. Det er kveld og et lite vaktlag er i ferd med å sjekke en buss.

Samtidig går alarmen på grensekontrollsentralen. De har oppdaget at flere av bilene som kjører over gamlebrua, noen hundre meter østover i luftlinje, er tatt for smugling før. Smuglerne er polske og tilhører en aktiv gruppe som bruker mye tid på å kartlegge om tollerne er på jobb eller ikke.

De får likevel kjøre videre. Tollbetjentene prioriterer dem ikke.

Nå mener tollernes fagforening at slikt skjer oftere etter at det er gjort endringer i bemanningen. At det har blitt enklere å være smugler.

– Jeg liker ikke å innrømme det, men vi må kunne erkjenne det. Så vi får håpe situasjonen blir kortvarig, sier Raymond Høiden.

Raymond Høiden er for ny teknologi, men understreker at det ikke hjelper hvis du ikke har folk til å utføre kontrollene. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Han jobber som toller ved Svinesund, og er leder av tollforeningen i Øst-Norge.

– Flytter folk til dagvakter

De siste årene har Tolletaten fått penger til å ansette mer enn 50 nye tollere, og samtidig har de investert i teknologi som hjelper dem i jakten på smuglere.

Nå er det likevel ikke ubegrenset med penger. Ifølge Høiden løser ledelsen det ved å flytte folk fra de dyre kvelds- og nattevaktene til å jobbe på dagtid.

Han understreker at ny teknologi er viktig:

– Men det er nå en gang tjenestemennene ute som utgjør den spisse enden av vår kontrollvirksomhet. Da hjelper det ikke hvis du har all verdens hjelpemidler, sier Høiden.

Tolloverinspektør Therese Borgersen følger med på hvem som tar seg inn over grenseovergangene i Øst-Norge. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Tror økonomien avgjør

På Svinesund kan det enkelte uker være 30 tollere på dagvakt på det meste. Andre dager har det vært kun to-tre tollere på kvelden og natta. Den samme skjevheten ser Høiden ved flere andre grenseoverganger.

Han synes dette rimer dårlig med statistikken som sier det smugles mye hele døgnet.

– Statistikken taler sitt klare språk. Det er veldig frustrerende at bemanningen blir så lav når vi ser at smuglingsrisikoen er så høy, sier han.

Raymond Høiden og hans kolleger sjekker en bil som vil ta seg over grensen ved Svinesund. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Høiden forteller at det er mindre enn et år siden tollerne gjennomgikk og justerte turnusene for å være sikre på at bemanningen var riktig i forhold til trafikken og smuglerrisikoen.

Nå mener han dette er snudd opp ned.

– Det kan ikke være noen leder i verden som kan forsvare disse kuttene ut fra noe annet enn økonomi, sier han.

Lover flere endringer

Avdelingsleder Asle Farberg i grensekontrollavdelingen i Tollregion Sør-Norge ønsker ikke å si hvor mange som er på jobb. Han avviser derimot at det er økonomien som styrer.

Foto: Heidi Gomnæs

– Turnusene tar hensyn til mange forhold. Blant annet når det er størst risiko for smugling, når det er mest trafikk, og vi må ta hensyn til vårt behov for å være synlige ute, sier Farberg.

Han forteller at turnusene endres ofte, og at det også kommer flere endringer i 2018. Farberg er ikke enig i at dagens turnus gjør det enklere å smugle.

– Det er ikke vår kontrollfaglige vurdering. Senest denne uka hadde vi et beslag med over 700 liter brennevin og 7000 sigaretter helt sør i fylket. Det viser at vi absolutt er stand til å ta store beslag med den bemanningen vi har nå, sier han.