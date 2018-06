Det har oppstått skogbrann ved Røysåsen i Moss. Brannvesenet melder om mye røyk og utfordrende slukkingsarbeid.

Politiet opplyser til NRK at de har evakuert rundt 100 boenheter fra fem gater i området. Men i ett-tiden måtte politiet trekke seg ut av området og overlate evakueringen av beboere til brannvesenet.

– Det er fryktelig uoversiktelig. Brannen kommer nå hurtig over en ås og ned mot et større boligområde. Vi har ikke kontroll. Vinden øker og vi utvider evakueringen så raskt vi kan. Vi klarer ikke å stå i røyken selv lenger, så brannvesenet må nå stå for evakueringen, sier politiets innsatsleder på stedet, Johnny Sannes.

– Akkurat nå har vi oddsene litt mot oss. Brannvesenet har mobilisert det de klarer å få til. Det er 150 til 200 meter fra brannen til et større boligområde, legger han til.

Får bistand fra helikopter

Brannvesenet i Moss har fått bistand fra Follo brannvesen for å få bukt med brannen. Arbeidet er krevende på grunn av vanskelig terreng, mye vind og fordi det er mørkt.

Store styrker fra brannvesenet har rykket ut for å prøve å få kontroll på flammene. Foto: Tor Aage Hansen / NTB scanpix

– Det er et veldig krevende område. Det er snakk om brann i kupert terreng helt fra jernbanelinja nede ved fjorden og opp mot Røysåsen. Vi har ikke kontroll på brannen, sier vaktleder Frode Johannessen i 110-sentralen til NRK.

Johannessen forteller at de har fire mannskapsbiler, tre tankbiler og diverse skogbrannutstyr på plass i området.

– Vi har også rekvirert et skogbrannhelikopter som vil ta av fra Torp i 02.30-tiden, og et tog er på vei fra Sarpsborg med tankvognen til BaneNor, sier han.

Togvogna skal inneholde rundt 50.000 liter med vann. Øst politidistrikt opplyste på Twitter at det er 300–400 kvadratmeter med skog som brenner.

Politiet har valgt å evakuere beboere i området. Foto: Tor Aage Hansen / NTB scanpix

Blir samlet i evakueringssenter

Ifølge NRKs reporter på stedet har politiet gått fra dør til dør for å få ut beboere. Noen av dem skal også ha fått tillatelse til å ta seg inn hos naboer og familie for å hente ut kjæledyr.

– Beboerne er evakuert enten til familie og venner eller et evakuertsenter i Mossehallen hvor folk kan ta kontakt med politiet og kommunens kriseteam. Vi har ikke rukket å bemanne senteret før nå, sa operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt klokken 01.30.

Ifølge brannvesenet er det for tidlig å si om brannen kan spre seg til boligene i området.

– Men vi har evakuert en del beboere for å ligge litt i forkant, sier Johannessen.

Politiet opplyser at det ikke skal være akutt fare for spredning til hus, men at dette overvåkes og vurderes kontinuerlig.

– Vår oppgave er nå å foreta evakuering og sørge for at alle kommer seg ut av husene og har et tilbud. Vi har så langt ikke fått noen meldinger om skader på hus, mennesker eller dyr, sier Årstein.

Østfoldbanen mellom Vestby og Moss er stengt på grunn av brannen. NSB opplyser at det er brann ved sporet, og at det jobbes for å organisere alternativ transport.