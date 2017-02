Skarpnord kniver mot 53-åring: – Man blir aldri utlært

Mareritstart for Halden TH

Halden Topphåndball slapp inn ni mål uten å score et eneste i løpet av en periode på tolv minutter i første omgang mot Lillestrøm. Dermed havnet Haldens eliteserielag i håndball under 12-3 i den viktige bunnkampen mot Lillestrøm. Like før pause leder Lillestrøm 14-6.