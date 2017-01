Skarpnord i elitesatsingen

Marianne Skarpnord fra Moss og Rygge golfklubb er tatt ut til elitelaget til Norsk Golf-forbund. Seks kvinner og seks menn er med i Team Norway Golf, som er forbundets elitesatsing fra 2017 og videre.

– Teamet er motivert for å jobbe knallhardt videre for å få flere utøvere på et høyt internasjonalt nivå, sier hovedtrener Jon Karlsen i NGF.