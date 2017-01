Sentralt voldtektsvitne meldte seg

En kvinne politiet har ønsket å snakke med etter en voldtekt på kirkegården i Sarpsborg for snart to år siden har i dag meldt seg for politiet. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi har grunn til å tro at dette er rette vedkommende, sier politiførstebetjent Tore Løwengreen, som leder Fellesenhetens vold- og sedelighetsavsnitt.