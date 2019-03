Sa opp lærerjobben i protest mot streikefravær

– I går, på FNs lykkedag, med 27 kroner på sparekonto og de første tussilagoene utsprunget i hagen, sa jeg opp jobben min, skriver Kjærstad i et innlegg på Facebook.

Fredag valgte 46-åringen bosatt i Spydeberg i Østfold å følge noen av elevene sine til Stortinget for å streike for klimasaken i stedet for å være på skolen.

De siste dagene har det vært en heftig debatt ettersom de fleste skoler har sagt til elevene at streiken ikke er gyldig fravær.

Slik var det også på Kjærstads skole – så hun sa opp.

– Spontan reaksjon

Kjærstad fryktet hun skulle våkne opp med angst i dag etter at hun ga beskjed til skoleledelsen i går. Men det gjorde hun ikke.

– Jeg synes det er viktig at ungdom blir støttet når de viser politisk engasjement. Det er en rettighet de har. En enkel måte å vise det på, er å gi dem gyldig fravær, sier Kjærstad som begrunnelse.

Hun forteller at det var en spontan reaksjon å si opp jobben.

Ifølge Smaalenenes Avis, som først omtalte saken, er det ikke valget til hennes egen arbeidsgiver hun reagerer på, men hun protesterer mot skoleverket generelt. Derfor ønsker hun heller ikke å rette fokus mot sin egen, tidligere arbeidsgiver.

Avisa har snakket med skoleledelsen, som ikke vil kommentere saken.

– På vår skole har vi valgt å ha et klimaopplegg på skolen. Vi har et undervisningsopplegg, og viser blant annet film om klimaspørsmål, sier lederen til avisa.

Opptatt av å ofre noe

I tillegg til å være lærer og kunstner, er Kjærstad politisk engasjert. Til høsten stiler hun til valg for Miljøpartiet de Grønne i Indre Østfold kommune.

Fremover forventer hun å bruke en del tid på politikken. Dessuten er hun åpen for å følge elevene ut skoleåret.

Hun mener at det å si opp jobben også er en måte å signalisere at man må ofre noe i klimakampen.

– Det er viktig å vise at vår generasjon også er villige til å ofre noe, sier hun.