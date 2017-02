Rettssak om vannskade

Landbruksforsikring AS har saksøkt Sarpsborg kommune og krever 100 000 kroner etter en vannskade i et bolighus. Forsikringsselskapet mener det skyldes at kommunens overvannsnett ikke hadde stor nok kapasitet til å ta unna regnvannet. Sarpsborg kommune avviser kravet og viser blant annet til at nedbøren var ekstrem med 20 millimeter på to timer.