Rekord-få kommuner på skammelista

– Det har vært en enorm omstilling Halden kommune har vært igjennom, sier ordfører Thor Edquist.

Siden 2012 har kommunen han leder vært på den svært lite populære Robek-lista – et register over norske kommuner i økonomisk ubalanse der staten må godkjenne budsjett og nye lån.

Det har vært sju magre år.

Thor Edquist har vært ordfører i Halden siden 2011. Mesteparten av tiden har han ledet en Robek-kommune. Foto: Hilde Erlingsen/NRK

Men kommunen med 31.000 innbyggere har betalt ned gjelda på 286 millioner. Til sommeren strykes den offisielt fra Robek-lista og blir herre i eget hus.

Nå viser det seg at Østfold-kommunen er en del av en større trend.

Laster Highcharts-innhold

I toppåret 2004 var 118 kommuner under statlig styring. Ved nyttår var tallet 17. Bare de siste to årene har 30 kommuner kommet seg på beina igjen.

– Vi antar at den samme utviklingen fortsetter og tallet blir enda lavere i år, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statssekretær Lars Jacob Hiim mener det er realistisk å komme ned i null Robek-kommuner. Foto: Torbjørn Tandberg

En av de viktigste grunnene til nedgangen, er større inntekter til norske kommuner de siste årene – spesielt skatteinntekter. Men Hiim roser også lokalpolitikere og byråkrater over hele landet.

– Veldig mange kommuner har tatt seg selv i nakken og gjort gode omstillinger for å få kontroll på økonomien, sier han.

Dette er Robek-lista Ekspandér faktaboks I 2001 fikk kommunene større frihet. Staten sluttet å godkjenne budsjetter og nye lån. Nå skulle kommunene stå helt på egne bein. Resultatet var nedslående: Hver fjerde norske kommune klarte ikke å styre pengene og havnet i løpet av få år på en liste over kommuner i økonomisk ubalanse. Lista fikk navnet Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek). På det meste sto 118 kommuner oppført (2004) Siden toppåret har dette tallet stadig minket. I fjor var tallet rekordlavt: Kun 17 kommuner. Torsken kommune i Troms har den tvilsomme æren av å ha vært lengst på lista. Den lille kommunen har vært med helt siden starten i 2001 – og er dermed inne i sitt 18 år. 11 av 17 kommuner som fortsatt er på Robek-lista, holder til i Møre og Romsdal og Nordland.

Lang fartstid

Noen av kommunene som ble strøket av lista i fjor, har lang fartstid. Det gjelder blant annet Hobøl i Østfold (13 år på lista), Åsnes i Hedmark (12 år), Nordreisa i Troms (14 år) og Porsanger i Finnmark (12,5 år).

– Vi ser at en del gjengangerkommuner har begynt å komme seg ut, sier Arnt Ove Hopland, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Førsteamanuensis Arnt Ove Hopland har sammen med to kolleger skrevet en rapport om Robek, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: NHH

Hopland sier at fellesnevneren for mange kommuner på skamme-lista er at politikerne har kviet seg for å ta upopulære avgjørelser.

– For eksempel er det store summer å hente på å slå sammen mange små skoler til noen få store. Men sånne lokaliseringsdebatter er også svært betente, sier Hopland.

Hopland har også sett på hva som gjør at kommunene klarer å komme seg ut av lista. Noe av det viktigste er at særlig splittede kommunestyrer klarer å legge bort partiprogrammene og samarbeide.

Disse kommunene er på Robek-lista Ekspandér faktaboks Ved utgangen av 2018 var det 17 kommuner og null fylker på lista: Østfold: Halden Buskerud: Nedre Eiker Vestfold: Svelvik Hordaland: Austrheim Sogn og Fjordane: Bremanger Møre og Romsdal: Ålesund, Sande, Stranda, Giske og Midsund. Nordland: Saltdal, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Moskenes Troms: Torsken

Sju feite år

I Halden har stram økonomisk styring og uventede høye skatteinntekter vært nøkkelen til at kommunen nå er på vei ut av Robek-lista – fire år tidligere enn først antatt.

Men når sju magre år nå går mot slutten, er ordføreren klar for sju feite.

– Vi skal skape en helt ny bydel på nordsiden, der det skal bli ny idrettshall og skole og det skal bygges et 50-meters basseng, sier Thor Edquist.

Samtidig er Halden-ordfører tydelig på at de må ta noen kloke valg for å ikke suse rett inn på Robek-lista igjen.

– Vi må skape buffer for en rente som kan komme til å stige. Dessuten kan skatteinntektene svikte. Vi kan ikke bare leve på lån, som vi har gjort i altfor mange år, sier Edquist.