Vann i veibanen på E18

Politiet opplyser at bakgrunnen for trafikkulykken på E18 ved Elvestadkrysset er mye vann i veibanen. En bil kjørte inn i en stor vanndam i venstre felt som førte til at bilen ble dratt mot høyre og traff en annen bil i høyrefelt. Ansvarlig veimyndighet er varslet for å få drenert vannet.