Råkjørte for å rekke håndballkamp

En småbarnsmor ble i august stanset av politiet etter at hun hadde kjørt i 126 kilometer i timen i en 80-sone. Kvinnen forklarte at hun hadde vært på cup på Ørje og at hun hastet videre for å rekke en håndballkamp i Eidsberghallen, skriver Smaalenenes Avis. Nå er hun dømt til 18 dagers betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og fradømt seks måneder uten lappen.