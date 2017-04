Politimester: – Mindre skamfullt å stå frem

– Åpenhet gjør at disse tingene diskuteres i flere fora. Dermed går mørketallene ned, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

2016-tallene for flere typer seksualkriminalitet er dyster lesning.

Det er kraftig vekst i seksuell krenkende adferd, seksuell handling uten samtykke, og seksuell handling med barn under 16 år. Dette gjelder både i antall saker som blir anmeldt og i antall saker som politiet har avgjort.

På alle disse områdene er veksten betydelig de siste fem årene, viser tall fra politidirektoratet.

Les også: En av fem unge har hatt uønsket sex

Antall anmeldelser, 2011-16 Antall anmeldelser 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seksuelt krenkende atferd* offentlig eller uten samtykke 624 649 620 616 643 769 Seksuelt krenkende atferd* mv. overfor barn under 16 år 56 542 Seksuell handling uten samtykke 435 433 513 601 634 589 Seksuell handling med barn under 16 år 443 380 383 485 695 879 *• Straffeloven ble endret i oktober 2015.på grunn av endring i politiets koder er ikke tallene for krenkende atferd mulig å sammenligne før og etter ny lov

Ofte bekjente

Politiet over hele landet har fått beskjed fra sentralt hold om å satse ekstra mye etterforskning av vold og seksuelle overgrep mot barn.

Hasseldal tror politiet kan ha blitt flinkere til å avdekke slik kriminalitet, men tror endringene i samfunnet har vel så mye å si for veksten i antallet politisaker.

– Det kommer flere anmeldelser, men vi tror ikke nødvendigvis dette er et uttrykk for at omfanget øker. Vi tror mørketallene går ned, og sånn sett er det positivt, sier han.

I voldtektssakene politiet etterforsker kjenner ofte overgriperen og den fornærmede hverandre god.

– Noen ser nok ikke hvor grensene går. Mye av dette skjer på fest, og gjerne i kombinasjon med alkohol, sier Hasseldal.

Test deg selv: Uskyldig moro eller sexovergrep?

Trenger ikke være fysisk kontakt

Politietterforsker Jonas Dalheim i Østfold, mener politiet har jobbet for lite med forebygging når det gjelder seksuelle overgrep. Foto: Pål Andersen / NRK

Politietterforsker Jonas Dalheim ved volds- og sedelighetsavsnittet i Østfold mener at mer opplæring må til for å hindre seksuelle overgrep.

Han mener unge menn har lite kunnskap om hva en voldtekt er.

– Når man er anmeldt for voldtekt, tenker man ofte at det dreier seg om at man har skaffet seg seksuell omgang ved hjelp av vold. Men i de fleste sakene er det ikke brukt vold. Det dreier seg om at man har utnyttet en beruset person som ikke har vært i stand til motsette seg handlingen, sier han.

Politietterforskeren påpeker at det ikke engang trenger å være fysisk kontakt mellom overgriper og offer for at det i lovens forstand skal være snakk om en voldtekt.

– Hvis man over nettet for eksempel presser noen til å penetrere seg selv med gjenstand, er det definert som voldtekt ved samleie. Da kan man bli straffet med tre års fengsel uten å ha hatt fysisk kontakt en gang, sier han.

Tror omtale bidrar til åpenhet

Pressekontakt Lisa Arntzen hos Dixi Ressurssenter opplever at det er mer åpenhet rundt overgrep enn tidligere. Foto: Dixi Ressurssenter

Hos Dixi Ressurssenter mot voldtekt opplever man at terskelen for å melde fra om voldtekt har blitt senket de siste årene.

– For noen år siden var det ikke så vanlig at man snakket om overgrep i media, så jeg tror det har ført til at flere tør å oppsøke hjelp og vet hva et overgrep er. Samtidig har mange som kommer til oss som skammer seg og aldri har fortalt det til noen. Det er lett for ofrene å legge skylden på seg selv og føle på skam, sier pressekontakt Lisa Arntzen.

Hun forteller videre at Dixi gjennomførte en omfangsundersøkelse i 2014. Denne skal nå følges opp.

– Enn så lenge vet vi ikke noe om omfanget eller utviklingen. Men det kan tyde på at flere oppsøker hjelp nå enn tidligere, sier Arntzen.