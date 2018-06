Politijakt etter at kvinne i 60-årene ble knivstukket i halsen

Må avlyse ponnileir

Det omfattende utbruddet av Salmonella i hestemiljøet har medført at Det Norske Travselskap har besluttet å avlyse Ponnilandsleiren som skulle vært arrangert på Momarken Travbane 22. – 24. juni 2018. På sine nettsider skriver travselskapet at de skal i samarbeid med Mattilsynet se an situasjonen, men legger opp til nytt treff 3.-5. august.