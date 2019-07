Politiet: Bussjåfør spurte jente (13) om sex på skolebussen

Hendelsen skal ha skjedd mens jenta var på vei til skolen med en skolebuss i Østfold.

Ifølge politiet tok sjåføren kontakt med den 13 år gamle jenta og spurte om hun hadde fått mensen, om hun hadde hatt sex og om hun ville ha sex.

– Politiet ble kjent med saken gjennom en anmeldelse fra fornærmedes mor. Vi ser alvorlig på en slik hendelse, sier politiadvokat Tor Magnus Sæter-Fagermo i Øst politidistrikt.

NRK har vært i kontakt med bussjåføren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Godtok ikke bot

Episoden skal ha skjedd i januar 2018, men først i april i år ble mannen tilsendt et forelegg på 7000 kroner.

– Dette har dessverre blitt en gammel sak. Det var ingen fysiske tilnærmelser, men en verbal overtredelse, og isolert sett er det et bøteforhold, sier Sæter-Fagermo.

Bussjåføren godtok ikke boten, og saken er nå sendt til tingretten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 9000 kroner.

Kan miste jobben

Regiondirektøren i busselskapet mannen kjørte for sier til NRK at sjåføren ble tatt av den aktuelle ruta for at han ikke skulle treffe på den fornærmede jenta.

De ba også om at saken skulle politianmeldes.

– Vi anså dette for å være en politisak. Hvis han blir dømt for seksuelle tilnærmelser mot en 13-åring, så vil vi vurdere hvilke konsekvenser det vil ha å si for ansattforholdet, sier han.