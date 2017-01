Hjemmesykepleien varslet om brann

To personer kom fra en brann i Rakkestad uten alvorlige skader. Det kan de takke en observant ansattt i hjemmesykepleien for. Vedkommende fikk vekket beboerne slik at de kom seg ut i tide. Huset som brant er ikke totalskadet, men har fått brann, røyk og vannskader, opplyser politiet.