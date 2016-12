Sent onsdag kveld ble de tre rumenske mennene pågrepet av en patrulje fra Vinningsgruppen i oslopolitiet som dro kjensel på dem.

De tre har vært etterlyst av politiet i forbindelse med en uoppklart sak fra november i fjor, skriver TV2.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kvinne frastjålet 9000 kroner

Politiet mistenker at de tre mennene har operert i flere politidistrikter over hele landet den siste tiden. De er nå varetektsfengslet i fire uker.

– Lengden på varetektsfengslingen sier noe om alvorlighetsgraden av det vi mener de har gjort, sier politioverbetjent Roar Kvassheim som leder Vinningsgruppen til TV 2

Politiførstebetjent Daniel Holm ved Sarpsborg politistasjon. Foto: Petter Larsson / NRK

Politiførstebetjent Daniel Holm ved Sarpsborg politistasjon forteller at mennene skal ha sneket til seg pinkoder og stjålet bankkort fra sine ofre.

– Modus er at de følger med på personer som taster inn pinkoden sin i minibanker eller butikker, så finner de senere en anledning til å stjele bankkortet og deretter gjøre et raskt uttak av kontanter, sier han til NRK.

En av sakene mennene knyttes til, er et tyveri fra en eldre kvinne i Sarpsborg samme dag som de ble pågrepet.

– Det var et tyveri av et bankkort fra veska til en eldre dame som var på Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg. Det var også et uttak av maksbeløpet på 9000 kroner i en minibank rett etterpå, forteller Holm.

Flere saker

Ifølge TV2 var mennene i besittelse av 45.000 kroner i kontanter da de ble pågrepet og de har alle erkjent å ha gjennomført tyverier på Østlandet i år

Oslo-politiet har nå sendt ut informasjon om pågripelsen til andre politidistrikter for å få informasjon om flere saker med lik modus fra andre deler av landet.

– Jeg er ikke kjent med hva de tre har erkjent. Men vi har blitt orientert av Oslo-politiet om pågripelsen og vi har gitt dem informasjon om denne saken. Man vet at disse har vært flere steder i Norge de siste dagene og politiet i Oslo nøster nå i disse sakene.

– Beskytt koden din

Vinningsgruppa i Oslo har en målrettet innsats for å bekjempe denne typen kriminalitet. Holm i Sarpsborg-politiet beskriver de pågrepne som mobile vinningskriminelle.

– Dette er personer som gjør dette i fellesskap og ikke har noe annet ærend i Norge enn å gjennomføre tyverier, sier Holm, som ber folk om å være oppmerksomme når de skal bruke bankkortet sitt:

– Man må være oppmerksom og skjule koden sin når man taster den inn i minibank eller butikk. Disse forholdene skjer på kjøpesentre og andre steder hvor det er mye folk. Bruk kroppen til å skjule og hold den andre hånden over terminalen når du taster inn koden, tipser han.