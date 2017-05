Østfold til finalen i Klassequizen

Etter innledende runder i alle landets fylker, er nå 19 lag klare for finale i Oslo. To semifinaler leder opp mot finalen og den første gikk av stabelen lørdag.

– Det var veldig gøy å være i semifinalen. Vi hadde ikke trodd vi skulle komme så langt da vi først ble med i Klassequizen, sier Silje Kristin Bunes.

Bunes, Thomas Gundersen og Halvor Linder Henriksen fra Gressvik ungdomsskole representerer Østfold, etter at de vant fylkesfinalen i mars. Ti fylkesvinnere møttes i den første semifinalen, bare fire gikk videre.

– Vi hadde egentlig bare problemer med et spørsmål, og det handlet om et lotteri som kalles tombola. Resten følte vi at vi hadde kontroll på, smiler Bunes.

Og det gikk veien for Østfold som sikret seg en plass i finalen.

– Det er jo de beste lagene som møtes i finalen, så det blir hard konkurranse. Vi syns det er en seier i seg selv å komme så langt, men det hadde vært gøy å ta med seieren hjem til Fredrikstad.

SE ELEVENE I AKSJON: Klassequizen Semifinale 1

Samfunnsengasjert ungdom

PROGRAMLEDER: Selda Ekiz er programleder og quizmaster under finalen i Klassequizen. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK / Anne Liv Ekroll

På plass på blant publikum i semifinalen satt elevenes lærer Marianne Kristiansen.

– Jeg er kjempe stolt! Jeg har med så flotte ungdommer og jeg har sagt til dem at vi allerede har vunnet bare ved å være her, sa Kristiansen til programleder Selda Ekiz under semifinalen.

Hun mener Klassequizen er et fint tilskudd i skolehverdagen.

– Allmenn kunnskap er så klart viktig for samfunnsutviklingen. Det er aldri dumt med samfunnsengasjert ungdom.

I fjor vant elevene fra Halmstad barne- og ungdomsskole i Rygge hele Klassequizen!

Årets finale er 27. mai.