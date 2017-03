Slik blir fylkesfinalen i klassequizen

Det har vært jevnt i årets Klassequiz i Østfold, og fire lag fikk elleve poeng av tolv mulige. Det er disse fire lagene som havnet i fylkesfinalen.

Lagene det er snakk om er Gressvik ungdomsskole og Steinerskolen i Fredrikstad, og Varteig ungdomsskole og Grålum ungdomsskole fra Sarpsborg.

Finalen arrangeres i mars.

Gleder seg til finalen

Fredrik Lillestrand fra Grålum tror at laget hans kan gå helt til topps i årets Klassequiz. Foto: Lise Gro Andersen/NRK

Fredrik Lillestrand er med på laget fra Grålum.

– Jeg synes det er veldig kult at vi gikk videre. Å komme til fylkesfinalen er veldig spennende, og jeg regner med at det kommer til å bli vanskelig. Vi skal gå gjennom quizbøker, lese oss litt opp på den typen spørsmål vi fikk på radio sist og høre gjennom fra da de andre skolene var med, sier han til NRK.

Lise-Gro Andersen har vært quiz-mester for Klassequizen. Hun gleder seg også til fylkesfinalen som går direkte i «Morran.»

– Det kommer til å bli et show. Og det at det er direkte gjør kanskje at nervene blir enda større. Også står det jo om litt, for man kan jo vinne penger. I tillegg får vinneren være med i landsfinalen, der det er tre dagers TV-innspilling i Oslo.

Slik er reglene i Klassequizen Ekspandér faktaboks Hver skole stiller med tre deltagere.

Deltagerne får spørsmål i tre kategorier.

Hver kategori har fire spørsmål.

Deltagerne har 45 sekunders betenkningstid på hver kategori.

I alt skal deltagerne svare på 12 spørsmål.

Lagene som sanker flest av 12 mulige poeng møtes til finaler i hvert fylke.

En fylkesvinner kåres i hvert fylke. De stikker av med en sjekk på 5000 kroner.

I mai møtes fylkesvinnerne fra hele landet til nasjonal finale på NRK1.

Andersen forteller at årets utgave av Klassequizen har vært ekstra spesiell.

– Det har vært rekordmange skoler i år. I tillegg er det ingen som har klart tolv rette, så her har det vært spenning hele veien. Det har vært veldig mange flinke ungdommer, forteller hun.

– Mest interesse for sport og historie

I quizen er det tre kategorier med spørsmål. Andersen forteller at hun før hver quiz har spurt om hvilken kategori elevene ønsker.

Lise Gro Andersen er programleder for Klassequizen hos NRK Østfold. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Ofte svarer de sport, spesielt gutta. Også er det mange som har ønsket seg historie. Det er smart å ha deltakere som kan litt forskjellig. For eksempel hvis en kan sport, mens en annen kan musikk og populærkultur.

Vinneren av klassequizen får en pengepremie. Lillestrand er ikke sikker på hva pengene skal gå til dersom de vinner.

– Men de skal gå til klassekassen, så det kan bli en tur eller noe slikt.

I fjor var det Halmstad fra Østfold som vant Klassequizen. Lillestrand tror Grålum kan gjøre den samme bragden i år.

– Hvis vi går videre fra fylkesfinalen, så tror jeg vi har muligheten til å gå hele veien, forteller han.