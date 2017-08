Ønsker seg studenter på sykehjem

Ordføreren i Fredrikstad sier de gjerne vil være pilotkommune for studenter på pleiehjem. Ap-nestleder Hadia Tajik sa i går at partiet vil la studenter bo billig i tilknytning til eldreboliger, mot at de bruker noe av fritiden sin på de eldre. Ap-ordfører Jon-Ivar Nygård sier dét ville vært en vinn-vinn-situasjon.