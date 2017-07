Ap vil ha studenter inn på sykehjem

– Vi tenker at det ligger flere gevinster i dette: Studentene får et rimelig sted å bo, både de eldre og studentene kan ha det kjekt i lag og i tillegg gir det fagfolkene på disse plassene mulighet til å være fagfolk fordi de får frigjort tid og kapasitet, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

VINN-VINN: Nestleder i Ap, Hadia Tajik, mener det er en vinn-situasjon både for unge og eldre hvis studenter kan flytte inn på sykehjem. Foto: Stein Schinstad / NRK

Arbeiderpartiet vil altså starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger. Der kan studentene leie rimelig hybel mot å delta på for eksempel sosiale aktiviteter med beboerne.

Lærer av Nederland

Mandag legger Ap fram sin plan for eldreomsorgen for neste stortingsperiode, der forslaget om studenter på sykehjem er ett av punktene.

– Vi er inspirert av et prosjekt i Nederland. Der har studenter fått leie plass på en omsorgsbolig eller et sykehjem mot at de betaler en rimelig sum, i Nederland er det 2700 kroner i måneden. Motytelsen har vært at de setter av 30 timer i måneden på å være sosiale med dem som bor der; det kan være å spille et spill, slå av en prat, gjøre et ærend, bytte batteri på ei klokke, nevner Tajik.

Hvis man skal gjennomføre et forsøk som dette, så må det også kontrolleres at de studentene som flytter inn på eldrehjem faktisk er egnet til å bo der. Henrik Asheim (H)

Tajik legger til at en slik ordning også kan være med på å motvirke ensomhet både hos unge og eldre.

– Må foregå på de eldres premisser

Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget fra Ap, men understreker at det må foregå på de eldres premisser.

MÅ VELGES UT NØYE: Henrik Asheim (H) er positiv til forslaget fra Ap, men sier det er svært viktig at de unge som får bo på sykehjem er egnet til å flytte inn i de eldres hjem. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

– Jeg er veldig opptatt av at vi i en diskusjon som dette at vi først og fremst tar utgangspunkt i hva som er de eldres behov og at de skal ha trygge rammer rundt seg, i stedet for at vi skal forsøke å løse mangel på studentboliger med sykehjem, sier Asheim.

Han legger også til at ikke hvem som helst kan flytte inn i de eldres hjem.

– Hvis man skal gjennomføre et forsøk som dette, så må det også kontrolleres at de studentene som flytter inn på eldrehjem faktisk er egnet til å bo der. Og at dette verken går ut over kvaliteten eller tilbudet til de eldre, sier Asheim.

– I tillegg til og ikke i stedet for

LO synes i utgangspunktet forslaget har gode intensjoner, men er opptatt av at dette ikke må få innvirkning på bemanning ellers på institusjonene.

LO POSITIVE: LO mener forslaget fra Ap i utgangspunktet er positivt, men understreker at studentene må komme i tillegg til vanlige ansatte og ikke i stedet for. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det må være tydelige grenser slik at dette ikke blir i stedet for, men i tillegg til bemanning på sykehjem og eldresenter. For vi ønsker mer bemanning på sykehjem og eldreboliger. Slik som det er nå er det knapt med tid. Den positive biten her er selvfølgelig at studentene kan få mer tid til den sosiale biten, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.