Ønsker fortsatt drift av Saugbrugs

Den nye styrelederen for Norske Skog AS, Sven Ombustvedt, forsikrer at han ønsker fortsatt drift av Saugbrugs i Halden. Det skriver Halden Arbeiderblad. De største lånegiverne til Norske Skog ASA overtok i går alle fabrikkene til konsernet, blant annet Saugbrugs.