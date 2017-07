Økning i bruddskader

Sykehuset Østfold har fått inn så mange pasienter med bruddskader de to siste ukene at det har vært nødvendig å sette inn et ekstra operasjonsteam på kveldstid. Det melder sykehuset på sin nettside. De to siste ukene er det operert mer enn 120 pasienter med bruddskader. Brudd i armer og bein og ødelagte håndledd og ankler er gjengangere.