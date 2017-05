NHO: Grensehandel er ingen trussel mot Norge

– Vi bør ikke bagatellisere utfordringene butikkene i Norge står overfor, men Norge er tjent med at handelen flyter mest mulig fritt. Også over grensene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer i utlandet i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mest penger legger vi igjen i Sverige. I Strömstad-regionen brukte nordmenn 7,4 milliarder kroner i 2016 - 53,3 prosent av det totale handlebeløpet.

– Jeg tenker at Norge, med vårt nok så ensidige næringsgrunnlag, bør være positive til alt som har med handel å gjøre, sier Dørum.

Lars Sponheim kalte grensehandlerne for «Harryhandlere». Hva kaller du dem?

– Jeg bruker ikke slike begreper. Det må stå en hver nordmann fritt å handle osten sin i Paris, CD-er i London eller skinke i Sverige, forteller han.

Les også: Små endringer i grensehandelen i fjor

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, mener nordmenn må få handle maten sin hvor de vil. Foto: NHO

– Sverige er fjerde størst

Uttalelsene blir tatt imot med forundring hos Harald Andersen i næringslivets nest største hovedorganisasjon, Virke.

Harald Andersen i Virke mener uttalelsen til sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, er underlig. Foto: Virke

– Jeg synes uttalelsen er underlig. Han maler et bilde jeg har vanskelig for å forstå at hans egne medlemmer kjenner seg igjen i, sier Andersen og legger til:

– Jeg registrerer sågar at han mener det ikke er en trussel for norsk økonomi. Hva som er en trussel for norsk økonomi, er åpenbart et definisjonsspørsmål. Det er uansett hevet over enhver tvil at mange av våre medlemmer på Østlandet opplever grensehandelen som utfordrende, noen også som en trussel for egen virksomhet, sier han.

Andersen mener nordmenns grensehandling kan skade norske bedrifter.

– Det er faktisk slik at vi handler dagligvarer i Sverige for mer enn hele omsetningen til Bunnpris-kjeden, den fjerde største dagligvareaktøren i Norge. Sagt på en annen måte, Sverige er den fjerde største dagligvareaktøren i Norge, påpeker han.

Thon henter pengene tilbake

Dørum i NHO understreker at Norge og Sverige har et felles arbeidsmarked som begge land nyter godt av.

– I perioder hvor det går sterkere i Sverige enn i Norge, vil noe arbeidskraft flytte over dit. Og motsatt når det går bra i Norge. At vi har et felles arbeidsmarked og handel med Sverige, det er positivt, sier han.

Han påpeker samtidig at store deler av pengene nordmenn bruker i Sverige faktisk også kommer tilbake til norsk økonomi.

Investoren Olav Thon er nemlig eier av Nordby Shoppingcenter, samt kjøpesentrene i både Tanum, Töcksfors og Torp i Uddevalla.

– Når Olav Thon ser at en del av butikkomsetningen hans flytter seg til Sverige, fordi avgiftene er lavere der, eller på grunn av valutakursen, så henter han den omsetningen tilbake. Det er rett og slett en måte å hente noe av inntektene hjem igjen på.