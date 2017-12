NHO klager sukkeravgiften inn for ESA 

Ligger for lenge på akutten

Pasienter ved akuttmottaket på Sykehuset Østfold blir i snitt liggende i fire timer før de overføres til andre avdelinger eller skrives ut. Det er det dobbelte av hva som ble planlagt da sykehuset ble bygd. Årsaken er for få undersøkelsesrom og at ventesonen er for liten.