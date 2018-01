Nå nærmer influensatoppen seg

Ferske influensatall fra Folkehelseinstituttet viser at 250 personer ble innlagt med alvorlig influensa forrige uke. Det skal være snakk om tre typer virus som sprer seg, og instituttet oppfordrer de omtrent 1,5 millionene som er i faresonen til å vaksinere seg.

Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet forteller at det er tre typer influensavirus som sprer seg rundt om i landet. Foto: Norsk Folkehelseinstitutt

– Men i år er det tre forskjellige virus som sirkulerer på samme tid, det gjør at man har ekstra nytte av å vaksinere seg. Vi håper graden av beskyttelse er nok til at man unngår å bli syk så lenge eller at man slipper alvorlige konsekvenser av infeksjonen, sier Karoline Bragstad, som er fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet til VG.

Vaksinen virker fra omtrent to uker etter at man er vaksinert.

– Forventer mange influensasyke fremover

I Folkehelseinstituttets influensaovervåkingsrapport står det at influensaen fortsatt er på middels nivå, og er noe økende.

– Vi er midt i årets influensautbrudd og mange influensasyke er forventet i ukene fremover. Laboratoriebekreftet influensa økte markant fram til årets første uke, stagnerte litt, men har nå økt videre siden uke 2, står det i rapporten.

Tallene viser at antallet som får influensa er høyt, og at det er flere nå enn når influensaen var på toppen i fjor.

Av dem som besøkte lege i forrige uke fikk 2,7 prosent diagnosen influensalignende sykdom. Dette er en oppgang fra litt over to prosent fra uken før.

Vaksinering og god håndhygiene er de beste rådene for å unngå influensa. Spesielt de som er i faresonen anbefales å ta vaksinen. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Sør-Norge hardest rammet

Det er fylkene på Sør-Norge som er hardest rammet av influensaen, men det er også en del tilfeller i de nordlige fylkene.

Liv Marit Sundstøl ved Sykehuset Østfold forteller om travle dager med influensautbrudd og fallskader som følge av islagte veier. Foto: Heidi Gomnæs

På sykehuset Østfold har det vært en stor oppgang på personer som har kommet til akuttmottaket. Vinteren byr ofte på en ekstra utfordring på grunn av influensautbrudd og glatte veier, forteller Liv Marit Sundstøl, som er klinikksjef for akuttmedisin på Sykehuset Østfold.

– Det blir fullt på sykehuset, både på døgnområdene og på akuttmottaket. Men vi tar imot alle som har behov for hjelp, og behandler fortløpende, sier hun.